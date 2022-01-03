Fenerbahçe Fabricio Bustos'un peşinde: Transfere sıcak bakıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sağ bek için güçlü bir isimle anlaşmak istiyor. Nazım'ın performansını yeterli bulmayan sarı-lacivertliler, o bölgede Osayi Samuel'i tercih ediyor.

Sözleşme uzatma teklifini reddetti

Fenerbahçe’nin gündemine gelen sağ bek Fabricio Bustos için River Plate de devreye girdi. Arjantin ekibi Independiente, Bustos’un haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Fenerbahçe de geride bıraktığımız günlerde Bustos için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği, Bustos’un da Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi.

25 yaşındaki sağ bek ile River Plate de ilgilenirken, Fenerbahçe ile Arjantin ekibi arasında Bustos için bir yarış yaşanacak.

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