Fenerbahçe'ye kötü haber: Bruno Henrique sakatlandı

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu üzerine transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Brezilya'dan kötü haber geldi.

Bruno Henrique sakatlandı

Sarı-lacivertli takımın anlaşma sağladığı Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki oyuncunun durumu perşembe günü çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.

Fenerbahçe Bruno Henrique ile anlaşmıştı

Skor yapabilecek bir kanat oyuncusunu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Bruno Henrique ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertli takımın, Flamengo ile görüşmeleri devam ederken, bu yaşanılan sakatlık sonrasında transferi süreci de aksayabilir.