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Fenerbahçe'ye kötü haber: Bruno Henrique sakatlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın transfer etmek istediği Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeye kötü haber: Bruno Henrique sakatlandı
Bruno Henrique oyuna devam edemedi

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu üzerine transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Brezilya'dan kötü haber geldi.

Bruno Henrique sakatlandı

Sarı-lacivertli takımın anlaşma sağladığı Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. 31 yaşındaki oyuncunun durumu perşembe günü çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.

  • Fenerbahçe Bruno Henrique ile anlaşmıştı
  • Skor yapabilecek bir kanat oyuncusunu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Bruno Henrique ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertli takımın, Flamengo ile görüşmeleri devam ederken, bu yaşanılan sakatlık sonrasında transferi süreci de aksayabilir.
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