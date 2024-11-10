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Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız oyuncu sakatlandı

Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız oyuncu sakatlandı

Haber Merkezi
19:3610/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasından bir kare
Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasından bir kare

Fenerbahçe Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştı. Mücadelenin henüz başlarında sarı lacivertli takımda beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye 11’de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı.


9. dakikada topu uzaklaştırmak isterken Fode Koita’yla girdiği ikili mücadele sonrası Çağlar kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam sahaya sağlık ekiplerini çağırırken, Çağlar’ın durumuna bakılarak oyuncu değişikliğine karar verildi.


28 yaşındaki futbolcu 12. dakikada sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara gelirken yerine Alexander Djiku girdi.



#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Sivasspor

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