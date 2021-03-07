Spor Ferguson, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşadıklarını anlattı Hafızamı kaybetmekten korktum
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Ferguson, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşadıklarını anlattı: Hafızamı kaybetmekten korktum

İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, 2018'in mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması sonrasında hafızasını ve sesini kaybetmekten korktuğunu belirtti. Ferguson, "Sesimi kaybettim, ağzımdan tek bir kelime bile çıkaramadım. Doktorlar yanıma geldiğinde çaresiz hissettiğim için ağlıyordum. Hastane penceresinden dışarı bakarak 'Acaba kaç güneşli gün daha göreceğim' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sir Alex Ferguson'un, 13 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.
Sir Alex Ferguson'un, 13 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.

79 yaşındaki eski İskoç teknik adam, hayatını konu alan "Sir Alex Ferguson: Asla Pes Etme" isimli belgesel hakkında çevrim içi düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Hatırlamıyorum"

Beyin kanaması geçirdiği güne dair fazla bir şey hatırlamadığını kaydeden Ferguson, "O cumartesi sabahı bayıldığımda neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece düştüğümü hatırlıyorum, bir de hava güzeldi. İnsanlar hastanede oturup konuştuğumu söylüyorlar ama bunlar benim aklımda yok" ifadelerini kullandı.

"Çaresiz hissettiğim için ağlıyordum"

O dönem konuşmasıyla ilgili sorunlar yaşadığını açıklayan Ferguson, "Sesimi kaybettim, ağzımdan tek bir kelime bile çıkaramadım. Oldukça korkutucu bir durumdu. Doktorlar yanıma geldiğinde çaresiz hissettiğim için ağlıyordum" diye konuştu.

Ferguson, daha sonra bir konuşma terapistiyle çalışmaya başladığını ve 10 gün içinde sesini geri kazandığını aktardı.

"Hafızamı kaybetmekten korktum"

Hafızasını kaybetme riski yaşadığını da anlatan İskoç futbol adamı, "Her şey aklımdan geçiyordu. Hafızam geri gelecek mi? Bir daha hiç konuşabilecek miyim? Hastane penceresinden dışarı bakarak 'Acaba kaç güneşli gün daha göreceğim' diye düşündüm. Bu benim için çok zordu." şeklinde konuştu.

  • Ülkesi İskoçya'daki teknik adamlık kariyerinin ardından 1986-2013 yıllarında Manchester United'ı çalıştıran Ferguson, İngiliz ekibiyle 13 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi dahil 38 kupa kazanmıştı.

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