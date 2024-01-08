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Spor

Fernando Santos Beşiktaş için İstanbul'da

​Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Fernando Santos, İstanbul’a geldi. Santos için yarın saat 12'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

21:11 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:38 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fernando Santos - Beşiktaş Teknik Direktörü
Fernando Santos - Beşiktaş Teknik Direktörü

Beşiktaş’ın teknik direktörlük görevi için önceki gün duyurduğu Fernando Santos, Lizbon’dan kalkan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi.

Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yapan 69 yaşındaki teknik adam ve yardımcılarını kulüp yöneticileri karşıladı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik adama çiçek takdim etti. Santos ve ekibi, işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için Başkan Hasan Arat’ın katılımıyla saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu’nda imza töreni düzenleyecek.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçında saha kenarında olmayacak. Mücadeleyi takip edecek.


#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Süper Lig
1 saat önce
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