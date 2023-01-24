Fernando Santos kimdir? sorusunun yanıtı Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü tarafından maç sonrası yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Portekiz olarak maça odaklanıp aldıkları galibiyetle bunu atlattıklarını ifade eden Santos, artık yeni maçlara odaklanacaklarını söyledi. Peki Fernando Santos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos hangi takımları çalıştırdı? İşte Fernando Santos'un hayatı ve biyografisi...

Estoril'de 1987'de teknik direktörlüğe başlayarak 1994'e kadar görevine devam etti. Fernando Santos ile Estoril 2 lig atlayarak Portekiz Premier Ligi'ne çıktı. 1994'te Estrela da Amadora'da teknik direktörlüğe devam etti. 1998'de FC Porto'ya geçti ve 2001'e kadar bu kulüpte görev yaptı. 2001'de Yunan AEK'nin başına geçti. Bir sonraki sezon Panathinaikos'u çalıştımaya başladı. Bir sezon çalıştıktan sonra Sporting Lizbon'nin başına geçti. 2004'te tekrar AEK'ye geçerek 2006 yılına kadar bu kulüpte çalıştı ve 2006 yılında Portekiz'e dönerek SL Benfica'nın başına geçti.