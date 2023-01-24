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Spor

Santos'un yeni adresi belli oldu

Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 8 yıl çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu.Portekizli teknik direktör Polonya ile anlaştı. Tecrübeli hoca, Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandırmıştı.

18:18 . 24/01/2023 Salı
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Fernando Santos

Fernando Santos

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Portekiz ile 2 kupa kazandı

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

Fernando Santos kimdir?


Fernando Santos kimdir? sorusunun yanıtı Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü tarafından maç sonrası yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Portekiz olarak maça odaklanıp aldıkları galibiyetle bunu atlattıklarını ifade eden Santos, artık yeni maçlara odaklanacaklarını söyledi. Peki Fernando Santos kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos hangi takımları çalıştırdı? İşte Fernando Santos'un hayatı ve biyografisi...


FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Fernando Santos'un tam adı Fernando Manuel Costa Santos'tur.


Fernando Santos 10 Ekim 1954 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da dünyaya geldi.


Futbolculuk kariyerine 1972 yılunda SL Benfica'nın altyapısında başlayan Santos, CS Marítimo ve GD Estoril Praia de oynayarak kariyerine son verdi.


Estoril'de 1987'de teknik direktörlüğe başlayarak 1994'e kadar görevine devam etti. Fernando Santos ile Estoril 2 lig atlayarak Portekiz Premier Ligi'ne çıktı. 1994'te Estrela da Amadora'da teknik direktörlüğe devam etti. 1998'de FC Porto'ya geçti ve 2001'e kadar bu kulüpte görev yaptı. 2001'de Yunan AEK'nin başına geçti. Bir sonraki sezon Panathinaikos'u çalıştımaya başladı. Bir sezon çalıştıktan sonra Sporting Lizbon'nin başına geçti. 2004'te tekrar AEK'ye geçerek 2006 yılına kadar bu kulüpte çalıştı ve 2006 yılında Portekiz'e dönerek SL Benfica'nın başına geçti.


PORTEKİZ MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ FERNANDO SANTOS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İşte Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un çalıştırdığı takımlar:


1987-1994 Estoril

1994-1998 Estrela da Amadora

1998-2001 Porto

2001-2002 AEK Atina

2002-2003 Panathinaikos

2003-2004 Sporting CP

2004-2006 AEK Atina

2006-2007 Benfica

2007-2010 PAOK

2010-2014 Yunanistan

2014- 2022 Portekiz


#Polonya
#Portekiz
#Fernando Santos
39 dakika önce
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