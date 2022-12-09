Spor Santostan Ronaldo açıklaması Aramızda öyle bir konuşma olmadı
FUTBOL FUTBOL

Santos'tan Ronaldo açıklaması: Aramızda öyle bir konuşma olmadı

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yla ilgili polemiklere cevap verdi. Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmek istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuyu İsviçre maçında neden 11'de oynatmadığını da açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Santos Ronaldo iddiaları hakkında ne dedi?
Santos, İsviçre maçında yedek kulübesindeki Ronaldo'yla konuştu.

Fernando Santos, Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın Fas ile oynayacakları maç öncesi basının sorularını yanıtladı.

Santos, Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmekle tehdit ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"11'de olmayışının tek sebebi taktiksel"


68 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo, bana gelip ayrılmak istediğini ya da kamptan gitmek istediğiyle ilgili bir şey söylemedi. İsviçre maçında 11'de olmayışının tek sebebi taktiksel seçimim. Bunu zaten onunla konuştuk. Kamuoyunun aksine bu durumu çok normal karşıladı" dedi.

"Ronaldo mutsuz"

"Ronaldo mutsuz mu?" sorusuna cevap veren Santos, "Mutsuz. Çünkü, oynamayan her oyuncu mutsuz olur. Ancak, milli marştan sonra modu değişti. Kulübede en çok bağıran, en çok heyecanlanan, gollere en çok sevinen Ronaldo'ydu" şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nda günün programı: 9 Aralık Cuma
SPOR
Dünya Kupası'nda günün programı: 9 Aralık Cuma

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Caner gündemimizde yok

​Başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Aslan gibi proje

​Dursun Özbek iş birliği anlaşmasında konuştu.
Ayrılmasını istemiyoruz

​​Vincenzo Montella'dan Samet Akaydın itirafı

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.

​Galatasaray'da Okan Kocuk'un yerine bir isim transfer edilecek.

Zymer Bytyqi Süper Lig'de en beğendiği futbolcuyu açıkladı.

Fenerbahçe, Samet için Adana Demirspor ile anlaşma sağladı

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.

​Serdar Dursun'un performansı teknik heyeti sevindirdi

​Alperen'in formasını giydiği Houston Rockets mağlup.

Paraları ödenene kadar idmana çıkmayacaklar.

Olaylı ​Göztepe-Altay maçıyla ilgili karar verildi.

​Amatör maçta yaşananlar futbolseverleri isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.