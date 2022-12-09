Santos'tan Ronaldo açıklaması: Aramızda öyle bir konuşma olmadı

Fernando Santos, Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın Fas ile oynayacakları maç öncesi basının sorularını yanıtladı.

Santos, Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmekle tehdit ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"11'de olmayışının tek sebebi taktiksel"

68 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo, bana gelip ayrılmak istediğini ya da kamptan gitmek istediğiyle ilgili bir şey söylemedi. İsviçre maçında 11'de olmayışının tek sebebi taktiksel seçimim. Bunu zaten onunla konuştuk. Kamuoyunun aksine bu durumu çok normal karşıladı" dedi.

"Ronaldo mutsuz"

"Ronaldo mutsuz mu?" sorusuna cevap veren Santos, "Mutsuz. Çünkü, oynamayan her oyuncu mutsuz olur. Ancak, milli marştan sonra modu değişti. Kulübede en çok bağıran, en çok heyecanlanan, gollere en çok sevinen Ronaldo'ydu" şeklinde konuştu.

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