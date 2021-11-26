Fernando Santos Türkiye ile eşleşmelerini yorumladı

Dünya Kupası Play-Off kura çekiminde Türkiye ile eşleşen Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.
İşte Fernando Santos'un açıklamalarından öne çıkanlar;
- "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam. İtalya maçını şimdi düşünemeyiz. Önce Türkiye maçı var. Dünya Kupası'na biz gideceğiz."
Play-Off kura çekimi tamamlandı pic.twitter.com/EzlacgIpxZ
Play-Off kura çekimi tamamlandı pic.twitter.com/EzlacgIpxZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 26, 2021