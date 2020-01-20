FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ itirafçısı Uğur Boral futbolcuların isimlerini verdi 17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya para yatırdığı ifade edilen eski futbolcu Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.Bazıları Üç Büyükler'de oynuyorVatan gazetesinde yer alan haberde Boral'ın, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği ifade edildi.Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki 'Üç Büyükler'de top koşturduğu aktarıldı.Teknik direktörler ve menajerlerin de adını verdiFutbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği bildirildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi.Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.Eski futbolcu FETÖ itirafçısı oldu

Ömer Çatkıç: ByLock'u Zafer Biryol'un evinde indirdim FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.14 aydır tutuklu olduğunu eşi ve çocuklarından uzak olduğunu söyleyen Çatkıç, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'dan paramı çektim. ByLock programını Zafer Biryol'un evinde yemekte olduğumuz bir sıra indirdim. Bu programı sohbet sırasında evde bulunan kişilerin söylemesiyle apple store'dan indirdim. Programı indirdiğim sırada sanırım yemek falan geldi sonra konu değişti. Program üzerine konuşmadık. Bu programı daha sonra sildim. Hiç kullanmadım. 14 aydır 3küçük çocuğumdan ve eşimden uzağım. Masumum ve mağdurum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" diyerek tahliyesini istedi. Duruşma sanık ifadeleriyle devam ediyor.Bekir İrtegün FETÖ sohbetlerine katılan futbolcuları açıkladı