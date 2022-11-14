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Orkun Kökçü'den tarihe geçen gol

Hollanda Eredivise'nin 14. haftasında Feyenoord sahasında Excelsior'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan milli oyuncumuz Orkun Kökçü tarihe geçti. Feyenoord formasıyla 100. maçına çıkan ve attığı şık gollerle tarihe geçen Orkun Kökçü, Hollanda basınından da övgü dolu sözler aldı. Feyenoord-Excelsior maçında Orkun Kökçü'nün attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Feyenoordda Orkun Kökçünün attığı golü izle: Tarihe geçen gol
Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

Hollanda Eredivise'nin 14. haftasında Feyenoord sahasında Excelsior'u konuk etti. Mücadeleyi milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Karşılaşmada Kökçü de 2 gol kaydetti.

Orkun Kökçü durdurulamıyor

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 11 ile 50. dakikalarda Sebastian Szymanski, 20 ile 66. dakikalarda Orkun Kökçü ve 78. dakikada Patrik Walemark kaydetti. Excelsior'un tek golünü ise 4. dakikada Kenzo Goudmijn attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 33'e yükseltti ve Hollanda da liderliğini sürdürdü. Ligde 10 galibiyete ulaşan Feyenoord'un, 3 beraberliği ve 1 mağlubiyeti var. 14. sırada yer alan Excelsior'un puanı ise 13.

Orkun Kökçü'den tarihe geçen gol

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla 100. maçına Excelsior karşısında çıktı. Aynı maçta rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki orta saha, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu. Hollanda basını da milli oyuncu hakkında övgü dolusu sözler kullanırken, Feyenoord için kilit oyuncu olduğunun altı çizildi.

Orkun Kökçü'nün golünü izle

  • Bu sezon Feyenoord formasıyla 19 maça çıkan Orkun Kökçü, 7 gol ve 2 asistle oynadı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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