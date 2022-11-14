Hollanda Eredivise'nin 14. haftasında Feyenoord sahasında Excelsior'u konuk etti. Mücadeleyi milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Karşılaşmada Kökçü de 2 gol kaydetti.

Orkun Kökçü durdurulamıyor

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 11 ile 50. dakikalarda Sebastian Szymanski, 20 ile 66. dakikalarda Orkun Kökçü ve 78. dakikada Patrik Walemark kaydetti. Excelsior'un tek golünü ise 4. dakikada Kenzo Goudmijn attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 33'e yükseltti ve Hollanda da liderliğini sürdürdü. Ligde 10 galibiyete ulaşan Feyenoord'un, 3 beraberliği ve 1 mağlubiyeti var. 14. sırada yer alan Excelsior'un puanı ise 13.

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Orkun Kökçü'den tarihe geçen gol

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla 100. maçına Excelsior karşısında çıktı. Aynı maçta rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki orta saha, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu. Hollanda basını da milli oyuncu hakkında övgü dolusu sözler kullanırken, Feyenoord için kilit oyuncu olduğunun altı çizildi.

Orkun Kökçü'nün golünü izle

𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐛𝐨𝐰 🤤



👏 @OrkunKokcu, ladies and gentlemen!#feyexc — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 14, 2022

Bu sezon Feyenoord formasıyla 19 maça çıkan Orkun Kökçü, 7 gol ve 2 asistle oynadı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

SPOR Orkun Kökçü: Asla geri adım atmayacağım

SPOR Orkun Kökçü'nün babasından net açıklama: Orkun, inancı gereği tavrını sergiledi. Her zaman da bu şekilde olmaya devam edecek