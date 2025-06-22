Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Real Madrid - Pachuca: 3-1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Real Madrid - Pachuca: 3-1

23:5922/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Real Madrid: 3 - Pachuca: 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Real Madrid: 3 - Pachuca: 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Asencio kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10 kişi bıraktı.


35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.


60. dakikada Arda Güler, yerini Luka Modric'e bırakırken, Real Madrid 70. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 80. dakikada Pachuca ekibinde Elias Montiel fileleri havalandırırken, mücadele Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.


Bu sonuçla Real Madrid puanını 4'e yükseltirken, Pachuca ise sıfır puanda kaldı.



#2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Real Madrid
#Pachuca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı var mı? ÖSYM açıklaması