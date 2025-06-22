FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Real Madrid: 3 - Pachuca: 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Asencio kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10 kişi bıraktı.

35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.