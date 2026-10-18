MLS'te ağızları açık bırakan gol
12:05, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 12:13, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Akrep vuruşuyla fileleri havalandırdı.
Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City ile DC United arasında oynanan mücadele, uzun süre konuşulacak bir gole sahne oldu. Martin Ojeda, Antoine Griezmann'ın asistiyle akrep vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. MLS'in sosyal medya hesabı da Arjantinli futbolcunun bu şık golünü, “Yılın golüne aday” ifadeleriyle paylaştı.
MLS'te Orlando City forması giyen Martin Ojeda, DC United karşısında futbolseverleri ayağa kaldıran bir gole imza attı.
Antoine Griezmann'ın asistlinde topa akrep vuruşuyla dokunan Arjantinli oyuncu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Ojeda'nın estetik vuruşu kısa sürede gündem olurken MLS'in sosyal medya hesabı da golü paylaşarak “Yılın golüne aday” değerlendirmesinde bulundu.
Ojeda'nın golünün damga vurduğu mücadele Orlando City'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İşte Martin Ojeda'nın o golü:
Spor
Fenerbahçe’de inanılmaz olay: 3 gol attı, hiçbiri sayılmadı
Başlıklar :MLSOrlando CityMartin Ojeda