Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması: Son durumu belli oldu
12:12, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 12:20, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Leao, 61. dakikada oyuna girerken 77. dakikada kenara alınmıştı.
Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten 16 dakika sonra çıkan Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Galatasaray Kulübü, Süper Lig 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna dahil olduktan 16 dakika sonra çıkan Portekizli yıldızı Rafael Leao hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirme şu şekilde;
"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."
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