Sakatlanan Berke Özer Galatasaray maçında oynayacak mı? Hocası açıkladı
Lille’de forma giyen milli kaleci Berke Özer’in Brest maçında kadroda yer almamasının nedeni belli oldu. Teknik direktör Davide Ancelotti, başarılı tecrübeli file bekçisinin son durumunu açıkladı.
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada milli kaleci Berke Özer'in kadroda yer almaması dikkat çekerken Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, deneyimli file bekçisinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin henüz 6. dakikasında Mama Balde'nin golüyle öne geçen Brest, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in Brest karşılaşmasının kadrosunda bulunmaması, Galatasaray maçı öncesinde soru işaretlerine neden oldu. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Davide Ancelotti, Berke'nin Arsenal karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle ağrı yaşadığını ve bu yüzden forma giyemediğini belirtti.
"Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı. Antrenman yapmaya çalıştı ama acı çektiği için oynamadı. Sanırım bir sonraki maç (Galatasaray) için hazır olacak."