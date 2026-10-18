Sakatlanan Berke Özer Galatasaray maçında oynayacak mı? Hocası açıkladı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada milli kaleci Berke Özer'in kadroda yer almaması dikkat çekerken Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, deneyimli file bekçisinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lille ile Brest yenişemedi

Mücadelenin henüz 6. dakikasında Mama Balde'nin golüyle öne geçen Brest, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Lille, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Berke Özer neden kadroda yoktu?

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in Brest karşılaşmasının kadrosunda bulunmaması, Galatasaray maçı öncesinde soru işaretlerine neden oldu. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Davide Ancelotti, Berke'nin Arsenal karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle ağrı yaşadığını ve bu yüzden forma giyemediğini belirtti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında milli kalecinin durumuna değinen Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

"Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı. Antrenman yapmaya çalıştı ama acı çektiği için oynamadı. Sanırım bir sonraki maç (Galatasaray) için hazır olacak."

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