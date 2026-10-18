Kasımpaşa - Samsunspor CANLI BEIN SPORTS 1 İZLE || Kasımpaşa - Samsunspor maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?
12:32, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa - Samsunspor canlı
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bugün saat 13.30’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Kasımpaşa - Samsunspor canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa ve Samsunspor bugün saat 13.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Kasımpaşa - Samsunspor maçının canlı izleme ekranı…
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR CANLI SKOR
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM
Kasımpaşa - Samsunspor maçının canlı anlatımı için
KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR CANLI İZLE
Kasımpaşa - Samsunspor maçını canlı izlemek için
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Başlıklar :KasımpaşaSamsunsporSüper Lig