Vincenzo Montella'nın yeni adresi belli oluyor: Serie A'ya dönüş yolunda
A Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Serie A’da futbolculuk döneminde forma giydiği eski takımına bu kez teknik direktör olarak dönebileceği öne sürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını, 52 yaşındaki teknik direktörün yeniden Serie A'da görev almaya sıcak baktığını öne sürdü.
Eski takımına geri dönebilir
Futbolculuk kariyerinde 1995-1996 yıllarında Genoa forması giyen Montella'nın, bu kez teknik direktör olarak İtalyan ekibinin başına geçebileceği iddia edildi.
Ligde istediği sonuçları alamayan Genoa'da teknik direktör Daniele De Rossi ile henüz beklenen çıkış yakalanamadı. Ligde oynadığı 7 maçta yalnızca 4 puan toplayabilen ve alt sıralardan kurtulamayan ekipte, Roma karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözler yönetimin alacağı karara çevrildi.
Venezia maçı belirleyici olacak
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa yönetimi, Venezia karşılaşmasını De Rossi için kritik bir sınav olarak görüyor. Bu mücadelede de puan kaybı yaşanması halinde teknik direktörle yolların ayrılabileceği ve ardından Vincenzo Montella ile görüşmelerin başlayabileceği öne sürüldü.
Türkiye'deki görevinden ayrılmasının ardından kariyerine yeni bir yön vermesi beklenen Montella'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve Genoa'da görev almayı yeni bir meydan okuma olarak değerlendirebileceği belirtildi.