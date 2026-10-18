Vincenzo Montella'nın yeni adresi belli oluyor: Serie A'ya dönüş yolunda

Venezia maçı belirleyici olacak

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Genoa yönetimi, Venezia karşılaşmasını De Rossi için kritik bir sınav olarak görüyor. Bu mücadelede de puan kaybı yaşanması halinde teknik direktörle yolların ayrılabileceği ve ardından Vincenzo Montella ile görüşmelerin başlayabileceği öne sürüldü.





Türkiye'deki görevinden ayrılmasının ardından kariyerine yeni bir yön vermesi beklenen Montella'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve Genoa'da görev almayı yeni bir meydan okuma olarak değerlendirebileceği belirtildi.