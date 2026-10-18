Serdar Ali Çelikler’den Fenerbahçe’ye sürpriz penaltıcı önerisi
Fenerbahçe’de penaltı tartışması büyürken Serdar Ali Çelikler’den dikkat çeken bir öneri geldi. Greenwood’un kaçırdığı penaltının ardından konuşan Çelikler, sarı-lacivertlilerin çözüm için hiç beklenmedik bir isme yönelmesi gerektiğini savundu.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, bu sezon penaltı noktasında istediği başarıyı yakalayamadı.
TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen İngiliz futbolcu, Eyüpspor maçında ağları havalandırdı. Son olarak Alanyaspor karşısında kullandığı penaltıdan da yararlanamayan Greenwood, üç denemede iki kez başarısız oldu.
NEO Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin penaltı atışları için farklı bir isim önerdi.
Çelikler, Brezilyalı kaleci Ederson'ın penaltı kullanabileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe'ye penaltıcı önereyim mi? Ederson. Zıbam diye çakar vallahi. Kurtarırlarsa yersin. Ederson bir kere soğukkanlı kaleci olması dolayısıyla. Ayağı da süper. Kim atacak başka?”