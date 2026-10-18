Trabzonspor'da 6 eksik
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavili takımda 6 isim, derbide forma giyemeyecek.
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'la karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, topladığı 13 puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 3 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu maçların 2'si Süper Lig'de, 1'i ise UEFA Konferans Ligi'nde oynandı.
Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu da 4-2 yenmeyi başardı.
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste 4. resmi maçını kazanmayı amaçlıyor.
Bordo-mavili ekipte Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.