Ünlü yorumcudan derbi için olay tahmin: "Galatasaray fark yer"

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından spor yorumcusu Ertem Şener’den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Sarı-kırmızılıların sahadaki performansını eleştiren Şener, gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın oyununu karşılaştırdı.

Ertem Şener

Galatasaray’ın mevcut performansını sürdürmesi halinde hem Lille hem de Fenerbahçe karşısında ağır bir yenilgi alabileceğini savunan tecrübeli yorumcu, sarı-lacivertlilerin oyununu ise daha olumlu buldu.

Fenerbahçe’nin sahadaki görüntüsünü Galatasaray’a kıyasla daha başarılı değerlendiren Şener, derbi öncesinde dikkat çeken bir tahminde bulundu.

“Galatasaray bugünkü gibi oynarsa Lille’den de Fenerbahçe’den de fark yer, Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa Slavia Prag’ı da Galatasaray’ı da yener.”

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