A Milli Futbol Takımı için sürpriz plan! Adaylar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktör için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

İlk olarak Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile temasa geçen federasyonun, bu girişimden sonuç alamaması halinde Abdullah Avcı seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi. TFF'nin gündemindeki bir diğer isim ise Samet Aybaba.

A Milli Takım'ın başına geçmesi için ilk etapta Arda Turan'a teklif götürüldü. Shakhtar Donetsk'te görev yapan genç teknik adamın, mevcut takımından ayrılmayı şu aşamada düşünmediğini TFF yönetimine ilettiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıktı. Daha önce hem genç milli takımlarda hem de A Milli Takım'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Aybaba'ya iki maçlık görev teklifi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre TFF yönetiminin, teknik direktör arayışında alternatif bir planı da bulunuyor. Buna göre Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın, kasım ayında oynanacak kritik karşılaşmalarda A Milli Takım'ın başına getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Bu planın devreye girmesi halinde Aybaba'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynanacak maçlarda ay-yıldızlı ekibi yönetebileceği ifade ediliyor.

Avcı'dan yeşil ışık

Abdullah Avcı ise A Milli Takım'a açık kapı bırakmış ve deneyimli teknik adam, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor." ifadelerini kullanmıştı.