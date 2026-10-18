Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! 'Gerçekçi olalım' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon sonunda ligin açık ara en çok gol atan takımı olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı.