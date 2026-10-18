Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! 'Gerçekçi olalım' diyerek açıkladı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de bu sezon süren şampiyonluk yarışına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Dilmen, lider Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı TV8'de değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda ligin açık ara en çok gol atan takımı olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin saha dışında yaşadıklarını saha içine yansıtmadığı sürece şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Dilmen, "Galatasaray'ın her sene enerjisi düşüyor, gerçekçi olalım. Galatasaray'ın lige bakışı Fenerbahçe'nin altında, Beşiktaş'ın da altında, hatta Trabzonspor'un da altında" dedi.