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FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 32 takıma transfer müjdesi

FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 32 takıma transfer müjdesi

23:4321/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı
FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı

FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak 32 takım için istisnai bir transfer dönemi açıldığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüplere 1-10 Haziran tarihlerinde sözleşme imzalayabilmeleri için istisnai bir transfer penceresinin açıldığı belirtildi.


Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.


ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla görücüye çıkacak.




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