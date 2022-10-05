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FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı

FIFA, Luka Capan'ın alacaklarından dolayı Bursaspor'a 2 transfer dönemi boyunca kalıcı transfer yasağı verdi.

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Haber Merkezi AA
FIFAdan Bursaspora 2 dönem transfer yasağı
Bursaspor

FIFA tarafından TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'a, 2 dönem kalıcı transfer yasağı cezası verildiği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, eski oyunculardan Hırvat Luka Capan tarafından Bursaspor aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen kararın kulübe tebliğ edildiği duyuruldu.

  • 2 transfer dönemi
  • Açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • "Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği, borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüzce itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) gerekli itirazlar yapılarak, Bursaspor'umuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır."
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