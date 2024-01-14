Fildişi Sahili galibiyetle başladı

Afrika Uluslar Kupası heyecanı bugün başlıyor. İki yılda bir düzenlenen ve Afrika’nın en iyi milli takımlarını bir araya getiren organizasyon 6 gruptan oluşacak. 24 takımdan oluşan turnuvada birçok dünya yıldızının yanı sıra Süper Lig’den de birçok futbolcu yer alacak. Trabzonspor’dan Nijeryalı Paul Onuachu, Beşiktaş’tan Kamerunlu Vincent Aboubakar, Gambiyalı Omar Colley, Galatasaray’dan Kongolu Cedric Bakambu, Faslı Hakim Ziyech milli takımlarında forma giyecek. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Afrika Uluslar kupası grupları ve maç fikstürü.