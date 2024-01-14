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Spor

Fildişi Sahili galibiyetle başladı

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'ndaki açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti.

11:39 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 11:41 - 14/01/2024 Pazar
AA
Fildişi Sahilli futbolcuların gol sevinci.
Fildişi Sahilli futbolcuların gol sevinci.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau, Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda karşı karşıya geldi.


Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso'nun golleriyle 2-0 yendi.



Pepe de sahne aldı

Karşılaşmada, Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna girdi.


Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösteriyor. Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.




#Afrika Uluslar Kupası
#Pepe
#Fildişi Sahili
#Gine-Bissau
10 saat önce
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