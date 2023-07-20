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Spor

Filip Benkovic: Türkiye Ligi'ni biliyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Hırvat stoper Filip Benkovic basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ligini bildiğini Trabzon'u tercih etmesinin ana sebeplerinden birinin hocası olduğunu vurgulayarak elinden gelen mücadeleci sergileyeceğini söyledi.

14:46 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Filip Benkovic

Filip Benkovic

Trabzonspor'un Udinese'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı Hırvat stoper Filip Benkovic, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Filip Benkovic'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burayı tercih etmemdeki ana sebeplerinden biri hocamız. Böyle bir takımdan teklif aldığınızda ikinci kez düşünmezsiniz. Transfer sürecim çok hızlı gelişti"


"Burada adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Türkiye Ligi'ni biliyorum"


"5 yıl önce İngiltere'ye transfer olmuştum ancak sakatlığım sonrası istediğim gibi gitmedi ama bu benim başarıya olan açlığımı arttırdı. Kendimi burada göstermek istiyorum"


"Harika tarihi ve taraftarı olan büyük bir takımdayım"



#Trabzonspor
#Filip Benkovic
#Süper Lig
1 saat önce
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