Filip Benkovic: Türkiye Ligi'ni biliyorum

Trabzonspor'un Udinese'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı Hırvat stoper Filip Benkovic, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Filip Benkovic'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Burayı tercih etmemdeki ana sebeplerinden biri hocamız. Böyle bir takımdan teklif aldığınızda ikinci kez düşünmezsiniz. Transfer sürecim çok hızlı gelişti"





"Burada adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Türkiye Ligi'ni biliyorum"





"5 yıl önce İngiltere'ye transfer olmuştum ancak sakatlığım sonrası istediğim gibi gitmedi ama bu benim başarıya olan açlığımı arttırdı. Kendimi burada göstermek istiyorum"





"Harika tarihi ve taraftarı olan büyük bir takımdayım"







