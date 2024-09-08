Filip Kostic, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.

Transferde vites düşürmeyen Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği kanat oyuncusu Filip Kostic'i İstanbul'a getiriyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Kragujevac'ta başlayan Kostic, sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi. 1.84 cm boyundaki deneyimli yıldız, Sırbistan Milli Takımı ile çıktığı 64 karşılaşmada 3 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...