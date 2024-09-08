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Spor

Filip Kostic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic, bu akşam İstanbul'a gelecek.

15:57 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 16:41 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Filip Kostic, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.
Filip Kostic, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.

Transferde vites düşürmeyen Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği kanat oyuncusu Filip Kostic'i İstanbul'a getiriyor.


31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, bu akşam 21.30'da İstanbul'da olacağı bildirildi. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçecek.


Kariyerine ülkesinin takımlarından Kragujevac'ta başlayan Kostic, sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi. 1.84 cm boyundaki deneyimli yıldız, Sırbistan Milli Takımı ile çıktığı 64 karşılaşmada 3 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...




#Filip Kostic
#Fenerbahçe
#Transfer
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