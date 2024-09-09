Filip Kostic Fenerbahçe'de ne yapar? Başarılı olur mu?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic’i Yeni Şafak Spor Editörü Ömer Çelikbaşlı anlattı. Kostic, Fenerbahçe'de başarılı olur mu?





Sol bek değil sol kanat beki

31 yaşındaki oyuncu sol bek değil, bir sol kanat beki. Yani 3’lünün solunda oynayan, o koridoru komple kullanan bir oyuncu. Frankfurt’tayken o fizik kaliteye sahipti. Bugün ise o seviyede değil. Arkasında boşluklar bırakıyor. Dikkat etmek lazım.





Kostic, hızlı sayılabilecek, teknik, sol ayaklı, oyun bilgisi yüksek, soğukkanlı, çizgide oynamayı seven, duran top kullanımı iyi ve en belirgin özelliği kavisli ortaları olan bir oyuncu. Juventus’ta en çok kilit pas atan, asist beklentisi yüksek oyunculardan birisiydi. Fakat çok denemeler yaptığı için top kayıpları da yüksek.





Top Fenerbahçe'deyken 3'lüye dönülüyor

Baktığımızda Fenerbahçe oyuna dörtlü başlıyor. Daha sonra sol bek ileri çıkarken, sağ bek defansı üçlüyor. Kanat oyuncuları merkeze geçiyor ve orta sahalar da yardıma gelerek üçlüye dönüyor. Ya da iki bek oyuncusu çıkıyor, sol tarafa 6 numara kayıyor. Böyle bir oyunda Kostic’i kullanabilirsin. İyi bir pas istasyonu olur, kilit paslar atar, ortaları ile Dzeko ve En-Nesyri’yi besler.





Fakat ben Jayden’ın 11’de oynayacağını ve Kostic’in sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Tabii zaman zaman dörtlünün sol bekinde de görebiliriz ama Maximin’in yorulduğu anlarda, ya da topu ayağında çok tuttuğu anlarda, Tadic’i sol ön yerine oraya Kostic atılabilir. Zaman zaman Jayden ve Ferdi’yi birlikte görmüştük. Oyunun sıkıştığı anlarda, meşhur ortalarla oyunu çözebilirsin.





Kostic, milli takımda sakatlık yaşadı ama raporu temiz geldi. Çok yönlü bir oyuncu. Solda her bölgede iş yapar. Ben iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum.







