Fenerbahçe Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor

Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Elindeki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükselen sarı-lacivertliler, 3 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda.
Filip Novak hangi takıma transfer olacak?
Filip Novak'ı kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün istediği 32 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle henüz başka bir takıma imza atamadı.
Novak Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
- Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla bir görüşme yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Novak, ayrılık için alacaklarının tamamını talep etti. Sarı-lacivertli kulüp ile Çek oyuncu arasında görüşmeler devam ediyor.