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Fiorentina yeni teknik direktörünü açıkladı: Sözleşme üç yıllık

Fiorentina yeni teknik direktörünü açıkladı: Sözleşme üç yıllık

13:5112/07/2025, Cumartesi
AA
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Teknik direktör Stefano Pioli
Teknik direktör Stefano Pioli

Serie A ekiplerinden Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.


Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.






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