Fırsat transferi için son turlar

Yeni sezon için kadro planlaması neredeyse netleşen Beşiktaş'ta, transfer sürecinin sona ereceği 15 Eylül'e kadar ortaya çıkabilecek olan bir fırsat olursa değerlendirilecek.





Orta saha, kanatlar ve savunmada planlarını tamamlayan siyah-beyazlılarda, bir 10 numaranın takıma katılma ihtimali var. Teknik direktör Şenol Güneş, bu bölgeye transfer gelmediği takdirde Rachid Ghezzal'ı kullanmayı planlıyor ancak menajerler, Beşiktaş'a öneri yapmaya devam ediyor.





Siyah-beyazlı kulübe son olarak Atalanta forması giyen Rus futbolcu Aleksey Miranchuk'un teklif edildiği belirtildi. Geçen sezonu Torino'da kiralık geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıkıp 4 gol ve 6 asiste imza atmıştı. 2020'de Lokomotif Moskova'dan 14.5 milyon euro karşılığında Atalanta'ya katılan yıldız orta saha oyuncusu, çıktığı 56 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.













Lingard gündemde





Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş, planlamada düşünmediği futbolculardan biriyle yollarını ayırırsa yeni bir ismi gündemine alacak. Bu isimlerden birisi de bonservisi elinde olan ve Nottingham Forest'ten ayrılan Jesse Lingard oldu. 30 yaşındaki İngiliz futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.









Mejbri için yeni teklif





Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Manchester United forması giyen 10 numara Hannibal Mejbri'yi kiralamak istiyor. Habere göre; Beşiktaş'ın bu teklifi İngiliz devi tarafından reddedildi. Siyah-beyazılların yeni bir teklif hazırladığı ve Manchester United yönetiminin Tunuslu oyuncu için son kararını kısa süre içerisinde vereceği kaydedildi.















