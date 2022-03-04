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Fırtına derbiyi ortada çözecek

Süper Lig’de pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan ve savunma ile orta sahada sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, orta alanda kurulacak baskıyla Kadıköy’den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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Ali Kamel Yazıcı Yeni Şafak
Fırtına derbiyi ortada çözecek
Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına taktik veriyor.

Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor’da derbiye yönelik hazırlıklar devam ediyor. Hafta içi Antalyaspor’u yenerek kupada yarı finale kalmanın morali ile hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde sakat oyuncuların durumu teknik direktör Abdullah Avcı’yı düşündürüyor. Avcı, Edgar’dan sonra Hugo’nun da sezonu kapatması ile stoper mevkiinde yaşanan sıkıntının sahaya yansımaması için ince eleyip sık dokuyor. Stoperde Denswil’e yer verecek olan Avcı, Hollandalı oyuncunun partneri olanak Hüseyin, Ahmet Can ve Taha üçlüsünden birini seçecek.

Orta alan baskısı kilidi açacak

Trabzonspor’da sakatlıklar sadece savunma ile sınırlı değil. Bordo-mavililerde orta alanda da eksiklik yaşanacak gibi görünüyor. Sivaspor maçında sakatlanan ve 6 haftadır formadan uzak kalan Hamsik ile yine sakat olan Dorukhan’ın Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılırken, durumlarının yarın netlik kazanacağı öğrenildi. Eksik mevkiler için alternatif isimleri değerlendiren Abdullah Avcı, bir diğer yandan da Fenerbahçe karşısında kazanmak için planını hazırlıyor. Orta alanda baskı uygulayarak Fenerbahçe’yi hata yapmaya zorlamayı hedefleyen Avcı, Nwakaeme, Cornelius ve Visca ile sonuca gitmeye çalışacak.

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