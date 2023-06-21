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Spor

Fırtına düzlüğe çıkıyor

Göreve geldiklerinde iki ay gibi kısa bir süre içinde toplam 36 milyon euro borç ödemesi gereken Ertuğrul Doğan yönetimi, Trabzonspor'da futbolcu alacaklarının çok büyük bir kısmını ödedi.

09:42 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde kulübün mali tablosuyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde kulübün mali tablosuyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

Uzun bir süredir ekonomik sorunlarla uğrasan ve bu nedenle olağanüstü genel kurula giden Trabzonspor'da bu konuda sona gelindi.


26 Mart'ta 20 aylığına göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu ilk günden itibaren futbolculara geçmişe dönük borçları ödemek için kolları sıvadı. Hamsik. Bakasetas ve Siopis dışındaki tüm yabancı oyuncuların kulübe ihtar çekmeleriyle zor günler geçiren bordo-mavililer ilk 2 ayda toplam 24 milyon euro ödeme yaparken, dün de Trezeguet'nin hesabına 1 milyon euro yatırıldı.


Bayrama kadar 6 milyon euro daha ödeme yapacak olan yönetim, bu konuda federasyonun genel kurulu için gideceği Ankara'da iş insanları ve siyasilerle bir dizi görüşme yapacak.


Ödemeler ve takım maaşı ile ilgili yeni sezon çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Doğan, "Takım bütçemiz şampiyon olduğumuz sezon 27 milyon eurolardaydı. Şu anda net bütçesi ayrılan oyuncularımızla beraber 25.5 milyon euroya indi. Tabii yapılacak olan transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular da var. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.


Bu arada Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacağı ve 4 Temmuz'da Slovenya kampına gideceği açıklandı.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
1 saat önce
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