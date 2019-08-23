Fırtına Hız Kesmiyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Yunanistan ekibi AEK’yı 2-1 yenerek 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş öncesinde büyük avantaj sağladı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri hattrick yapan Ekuban kaydederken, Yunan ekibinin tek sayısı Livaja’dan geldi. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağında ev sahibi golü buldu. 4. dakikada sol kanattan gelişen AEK hücumunda Helder Lopes’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Livaja’nın sol ayağıyla bekletmeden arka direğe doğru çektiği şut vurdu Uğurcan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 22’de Ognjen Vranjes’in Novak’a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa’nın şutu direkten oyun alanına geri döndü. 28’de Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme topu kafayla sol çapraza doğru indirdi. Novak’ın sayağından seken topu altı pasın içinde önünde bulan Ekuban skoru eşitledi: 1-1. 44’te Sosa’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinde topa iyi yükselen Ekuban yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2. 70’te Nwakaeme’nin pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Abdülkadir’in altı pasın içine doğru harika pasıyla buluşan Ekuban hattrick yaparak maçın skorunu belirledi: 1-3

Doğru hamleler yaptık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK galibiyetinin ardından oyuncularına teşekkür etti. Mücadeleden dolayı memnun olduğunu belirten Karaman, “Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz. İki ayaklı müsabakalarda hiçbir şey belli olmaz. Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Doğru bölgelerde doğru hamleler yaptık. Oyuncularımı mücadelelirnden dolayı tebrik ediyorum. Oyun disiplinimizden taviz vermeden ikinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz” dedi. Deneyimli çalıştırıcı, kaçan penaltıyla ilgili de, “Yine 5 isim yazarız ve Sosa ilk olur” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: Hislerimden ötesi oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AEK zaferi sonrasında mutluluğunu dile getirdi. Galibiyeti beklediğini ancak skorun hislerinin de ötesinde olduğunu belirten Ağaoğlu, “Skor geldikten sonra oyun da rahatladı. Rövanş da önemli. oynanamadan maç kazanılmıyor. Avrupa Ligi bizim için önemli. İnşallah Trabzon’daki maçı da geçip Avrupa’da devam ederiz. Taraftarımızın özlediği heyecanı Avrupa’ya taşımak istiyoruz. Galibiyeti hissediyordum ama bu hissetiğimin de ötesinde oldu” dedi.

Ekuban durmuyor

Trabzonspor’un Ganalı golcüsü Caleb Ekuban sezona müthiş bir başlangıç yaptı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag deplasmanında 1 gol 1 asistle oynayarak 2-2’lik skora önemli katkı yapan 25 yaşındaki oyuncu, performansını devam ettirdi. Avrupa Ligi play-off turunda AEK deplasmanına çıkan Trabzonspor’un kaydettiği üç gole imza atan Ekuban, rövanş öncesinde bordo-mavililerin büyük avantaj yakalamasını sağladı. Caleb Ekuban maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Hızlı bir atakta beklenmedik bir şekilde gol yiyebiliyorsunuz ama önemli olan geri dönüş yapabilmekti. Bizim için çok önemli bir sonuçtu. İkinci maçta da turu geçmek istiyoruz. Topun üç kere kaleye girdiğini gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. İlk gol için Maestro’ya, son gol için de Abdülkadir’e teşekkür ederim” dedi.