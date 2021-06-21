Fırtına'da sol beke Rodrigues

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, gelecek sezon oluşturmak istediği güçlü kadro için çalışmalarına devam ediyor.

Brezilya basını, savunmanın solu için bordo-mavili takımın, Flamengo formasını giyen Rene Rodrigues Martins ile görüştüğünü iddia etti. Torcedores adlı internet sitesinin haberine göre, Rodrigues, menajerler aracılığı ile Trabzonspor’a önerildi. Haberin detayında ise, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sol bek için 1 milyon Euro bonservis bedeli istendiği, Karadeniz ekibinin ise bu öneriye sıcak baktığı bilgisi yer aldı. Haberde, “Flamengo’da fazlaca şans bulamayan Rene Rodrigues için Trabzonspor belki de çıkış yapacağı yer olur. Sanırız 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bu iş çözülür” ifadeleri kullanıldı.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Renê Rodrigues 6️⃣ (@renerodriguees)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Alternatif Trondsen olacak

Trabzonspor’da sol bek konusunda bu gelişmeler yaşanırken, geçen yılın başında kadroya katılan ancak sakatlanarak sezonu kapatan Trondsen, kamp döneminde sol bek pozisyonunda denenecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Norveçli orta saha oyuncusunun sol bekteki durumuna göre hareket edecek.