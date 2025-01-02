Fırtına'da stoper adayı Adryelson

Süper Lig'de 17 haftalık ilk bölümü hedeflerinin çok uzağında kapatan Trabzonspor, 2025 yılı ile birlikte beyaz bir sayfa açmak istiyor. 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde en az 3 mevkiye transfer yapmayı planlayan bordo-mavili takım, Süper Lig'de oynayan futbolcular konusunda görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan stoper için rotayı Brezilyalı Adryelson'a çevirdi. Fransız kulübü Lyon'un futbolcusu olan ancak yılı Brezilya ligi takımlarından Botafoga'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki stoper, 2024 yılı sonu itibarıyla Fransa'ya döndü.













Lyon 3,5 milyon euroya almıştı





Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, savunmada hızlı ve atletik bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Brezilyalı oyuncu için Lyon'a kiralama teklifi götürülecek. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Adryelson için indirim yapılması halinde bonservisi ile satın alma önerisi de masada olacak. Fransız ekibi, geçen yıl Adryelson için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.













Oyun planına uygun





Savic'in sakatlık durumu nedeniyle Trabzonspor, savunma hattına 2 oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Adryelson'un yanı sıra başka alternatifler üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Bordo-mavili takım, ara transferde bu hamlesiyle savunma hattını güçlendirmeyi ve Güneş'in oyun planına uygun bir kadro kurmayı hedefliyor.















