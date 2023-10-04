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Spor

Fırtına'nın canı sıkkın

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cuma akşamı Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürerken, takımda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

09:43 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürerken, takımda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki dünkü antrenmanda, uzun süredir sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Nicolas Pepe, Kourbelis, Fountas, Teklic ve Benkovic de katılmadı. Kourbelis ve Fountas'ın önceki günkü antrenmanlarda aldıkları darbeye bağlı ödemlerinin olduğu, Teklic'in de alt adalesinde ağrı bulunduğu belirtildi.


Alternatif Berat

Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benkovic'in ise arka adalesinde spazm bulunduğu ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı kaydedildi.


Pepe özel antrenmanlar dahilinde takımdan ayrı çalışıyor. Fernandez de bireysel çalışmalarının ardından zaman zaman takıma katılıyor. Kart cezalısı Mendy'nin yokluğunda Bjelica, 6 numara için arayışlara başladı. Kourbelis'in önceki günkü çalışmada aldığı darbeye bağlı olarak ayağında ödem oluşunca Hırvat çalıştırıcının elinde sadece Berat kaldı.


Birçok futbolcusundan yoksun hazırlıklarını sürdüren Bjelica, Adana Demirspor deplasmanında sahaya süreceği onbiri belirlemekte sıkıntı yaşarken, bugünkü antrenmanda son kadroyu oluşturmaya çalışacak.




#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Berat Özdemir
#Nicolas Pepe
#Filip Benkovic
#Sakatlık
37 dakika önce
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