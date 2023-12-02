Fırtına'ya 3 transfer

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.





Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı evinde Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK ve ardından sahasında Samsunspor ile oynayacakları maçlar sonrasında hem mevcut kadroda yetersiz gördüğü oyuncularla ilgili, hem de ihtiyaç duyulan bölgeler kaynaklı transfer talebini yönetime iletecek.





Performanslarından memnun olmadığı oyuncularını bu 3 maçlık periyotta yeniden görme fırsatı da bulacak olan Avcı, gidişata göre yönetime rapor sunacak. Avcı'nın oyuncuların performansından memnun olması ve istenilen sonuçların alınması halinde yönetimden en az 3 transfer yapılmasını isteyeceği öğrenildi.









Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galip geldikleri maçtan sonra oyun içindeki olumsuzlukların altını çizdi ve önemli mesajlar verdi pic.twitter.com/r3rTq4bgiK — SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2023





Sinyalleri TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrasında vermişti





Abdullah Avcı, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, isim vermeden bazı oyuncularına mesaj niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, takımının hatalı gol yediği pozisyona atıfta bulunarak, "Hem parçada hem görselde çalışıyorum, sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bay bay. Net, bu bir organizasyon oyunu. Teşekkür ediyorum ama gelişimimizi hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.















