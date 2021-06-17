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Fırtına'ya Sırp golcü Makaric

Trabzonspor'un Sırbistan'da gol kralı olan Milan Makaric'i gündemine aldığı bildirildi. Oyuncunun aynı zamanda Beşiktaş ve Rizespor'un da radarında olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtınaya Sırp golcü Makaric
1.85 boyundaki Makaric iki ayağını da etkili kullanıyor.

Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir isim öne sürüldü. Bordo-mavililerin Sırbistan'da geçen sezon Radnik formasıyla 25 gol kaydeden Milan Makaric için nabız yokladığı bildirildi.

Sırp basınında çıkan haberlere göre 25 yaşındaki golcü oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

Yapılan haberde adı dünyaca ünlü forvetler Dzeko, Sörloth, Diego Costa, Mame Diouf ile anılan Trabzonspor'un listesine Milan Makaric'i de eklediği belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik olarak olarak 'marka' isim üzerinde durmaya devam ederken, önüne gelen bu çarpıcı istatistiklere karşı da duramadı. Bu sebeple Makaric'e onay verdiği kaydedildi.

Tam bir ceza alanı golcüsü olarak tanımlanan Makaric, aynı zamanda 10 numara ve merkez orta saha oynayacak kadar da teknik bir futbolcu olarak tanınıyor.

Makaric bu farklı özellikleriyle Abdullah Avcı'nın beğenisini kazandı.

  • 25 yaşındaki forvetin kulübü Radnik ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 1,5 milyon euro olan Makaric'in sözleşmesinin son senesine girdiği için düşük bir bedelle transfer edilme ihtimali bulunuyor.

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Milan Makarić (@makaric_9)'in paylaştığı bir gönderi

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