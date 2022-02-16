Flamengo, Fenerbahçeli Diego Rossi ile anlaşma sağladı

Transfermarkt verilerine göre Rossi'nin piyasa değeri 14 milyon euro.

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de aynı zamanda transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi ile yolların ayrılması planlanıyor.

Flamengo, Diego Rossi ile anlaşma sağladı

Brezilya basınında da yer alan haberlerde, Flamengo'nun Diego Rossi ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Hatta Brezilya Kulübü'nün, MLS ekibiyle görüştüğü ve sene sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için düşük bir bonservis ücreti ödemek için teklif sunduğu kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmada görev yapan Diego Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Uruguaylı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

SPOR Flamengo, Fenerbahçeli Diego Rossi için devreye girdi