Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'e Brezilya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sarı-lacivertli takımın, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres için Brezilyalılar devreye girdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fluminense, savunma hattında yer alan Manoel'in sakatlığının ardından yeni bir stoper arayışına girdi. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncusu Luan Peres'e talip olan Brezilya kulübü, sarı-lacivertli takımdan ret yedi. Haberde, Fluminense'nin Fenerbahçe'ye satın alma opsiyon kiralık bir teklifte bulunduğu iddia edildi.