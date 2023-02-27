Transfermarkt verilerine göre Peres'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'e Brezilya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sarı-lacivertli takımın, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres için Brezilyalılar devreye girdi.
Fluminense Luan Peres'in peşinde
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fluminense, savunma hattında yer alan Manoel'in sakatlığının ardından yeni bir stoper arayışına girdi. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncusu Luan Peres'e talip olan Brezilya kulübü, sarı-lacivertli takımdan ret yedi. Haberde, Fluminense'nin Fenerbahçe'ye satın alma opsiyon kiralık bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
Rennes maçında sakatlanan ve uzun süre formasından uzak kalan Luan Peres, sadece 12 karşılaşmada süre alabildi. Peres'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.