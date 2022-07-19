Fluminense'nin Fenerbahçe'den Nino için istediği bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin belirsizliği devam ederken, sarı-lacivertliler Güney Koreli oyuncunun ayrılık ihtimaline karşı görüşmelerini sürdürüyor. Listesinde birçok ismi bulunduran Fenerbahçe, Brezilya ekibi Fluminense’de forma giyen Nino için görüşmelere başladı.
İlk teklif yapıldı
Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği Nino için, Brezilya ekibine 4 milyon euro teklifte bulunan Fenerbahçe, pazarlıklarını sürdürüyor. Fluminense, bonservisinin yüzde 60'ını elinde bulundurduğu 25 yaşındaki stoper için sarı-lacivertli takımdan 8 milyon euro istedi.
- Tigres'in teklifi reddedilmişti
- Geride bıraktığımız sezon Meksika ekibi Tigres, Nino için Fluminense'ye 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Fakat Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmemişti.
Fenerbahçe, Nino için Fluminense’ye 4 milyon euro bonservis ücreti teklif etti.
Fenerbahçe, Nino için Fluminense’ye 4 milyon euro bonservis ücreti teklif etti.— SPOR (@yenisafakspor) July 17, 2022