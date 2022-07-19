Fluminense'nin Fenerbahçe'den Nino için istediği bonservis bedeli belli oldu

Transfermarkt verilerine göre Nino'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin belirsizliği devam ederken, sarı-lacivertliler Güney Koreli oyuncunun ayrılık ihtimaline karşı görüşmelerini sürdürüyor. Listesinde birçok ismi bulunduran Fenerbahçe, Brezilya ekibi Fluminense’de forma giyen Nino için görüşmelere başladı.

İlk teklif yapıldı

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği Nino için, Brezilya ekibine 4 milyon euro teklifte bulunan Fenerbahçe, pazarlıklarını sürdürüyor. Fluminense, bonservisinin yüzde 60'ını elinde bulundurduğu 25 yaşındaki stoper için sarı-lacivertli takımdan 8 milyon euro istedi.

Tigres'in teklifi reddedilmişti

Geride bıraktığımız sezon Meksika ekibi Tigres, Nino için Fluminense'ye 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Fakat Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmemişti.

SPOR Fenerbahçe'de Nino sesleri: Teklif yapıldı