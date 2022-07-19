Spor Fluminensenin Fenerbahçeden Nino için istediği bonservis bedeli belli oldu
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Fluminense'nin Fenerbahçe'den Nino için istediği bonservis bedeli belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ayrılma ihtimaline karşı Brezilya ekibi Fluminense’de forma giyen Nino için görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli takım 25 yaşındaki stoper için 4 milyon euro teklifte bulunurken, Fluminense'nin 8 milyon euro istediği öğrenildi.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Fluminensenin Fenerbahçeden Nino için istediği bonservis bedeli belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Nino'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin belirsizliği devam ederken, sarı-lacivertliler Güney Koreli oyuncunun ayrılık ihtimaline karşı görüşmelerini sürdürüyor. Listesinde birçok ismi bulunduran Fenerbahçe, Brezilya ekibi Fluminense’de forma giyen Nino için görüşmelere başladı.

İlk teklif yapıldı

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği Nino için, Brezilya ekibine 4 milyon euro teklifte bulunan Fenerbahçe, pazarlıklarını sürdürüyor. Fluminense, bonservisinin yüzde 60'ını elinde bulundurduğu 25 yaşındaki stoper için sarı-lacivertli takımdan 8 milyon euro istedi.

  • Tigres'in teklifi reddedilmişti
  • Geride bıraktığımız sezon Meksika ekibi Tigres, Nino için Fluminense'ye 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Fakat Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmemişti.

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