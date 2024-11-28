Frank Lampard Coventry City'nin başına geçti

İngilizlerin efsane isimlerinden Frank Lampard, Championship ekiplerinden Coventry City'nin yeni hocası oldu.
Coventry City'den yapılan açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz." denildi. Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam, 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi de verildi.
İngiliz teknik adamın Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta ilk kez takımın başında görev yapacağı kaydedildi.
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