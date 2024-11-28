Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Frank Lampard Coventry City'nin başına geçti

Frank Lampard Coventry City'nin başına geçti

13:5228/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Frank Lampard, son olarak Chelsea'yi çalıştırdı.
Frank Lampard, son olarak Chelsea'yi çalıştırdı.

İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu.

İngilizlerin efsane isimlerinden Frank Lampard, Championship ekiplerinden Coventry City'nin yeni hocası oldu.


Coventry City'den yapılan açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübün yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz." denildi. Açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam, 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi de verildi.


İngiliz teknik adamın Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta ilk kez takımın başında görev yapacağı kaydedildi.





#Frank Lampard
#Coventry City
#İngiltere Championship

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’lİYE ÖDEME LİSTESİ OLUŞTU: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…