Spor Frankfurt kalecisinden şaşırtan sözler "Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı"
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Frankfurt kalecisinden şaşırtan sözler: "Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı"

Fenerbahçe'nin son dakikada kullandığı penaltıyı çıkaran Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, karşılaşmanın ardından ilginç bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frankfurt kalecisinden şaşırtan sözler: Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı
Kevin Trapp

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakikada sarı lacivertli takımın penaltısını kurtaran Alman ekibinin kalecisi Kevin Trapp, mücadelenin ardından şaşırtan bir açıklamada bulundu.

31 yaşındaki eldiven, "Penaltıyı kurtardığım için çok rahatladım, yoksa Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı. Bu maçı kazanmak için çok şansımız oldu ama ne yazık ki başaramadık" diye konuştu.

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