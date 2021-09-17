Frankfurt kalecisinden şaşırtan sözler: "Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakikada sarı lacivertli takımın penaltısını kurtaran Alman ekibinin kalecisi Kevin Trapp, mücadelenin ardından şaşırtan bir açıklamada bulundu.

31 yaşındaki eldiven, "Penaltıyı kurtardığım için çok rahatladım, yoksa Fenerbahçe hak etmediği bir galibiyet alacaktı. Bu maçı kazanmak için çok şansımız oldu ama ne yazık ki başaramadık" diye konuştu.

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