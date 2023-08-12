Fred İstanbul'da

Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in transferi konusunda kulübü Manchester United'la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.