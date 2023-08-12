Fred İstanbul'da

Sarı-lacivertli kulüp, Fred'in uçaktan gönderdiği mesajı paylaştı.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Fred, taraftarlara mesaj gönderdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailesiyle birlikte uçaktan taraftara seslenen Fred, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Geliyorum, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Fred'in transferi konusunda kulübü Manchester United'la anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirip, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.