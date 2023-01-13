ÖZET | Fulham-Chelsea: 2-1

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.
Joao Felix ilk maçında kırmızı kart gördü
Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.
Chelsea galibiyeti unuttu
- Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.
Fulham-Chelsea maç özeti
Fulham-Chelsea maçının özetini izlemek için tıklayınız
🔥 Andreas Pereira'nın adrese teslim ortasını Vinicius geri çevirmiyor! #PL pic.twitter.com/csoehJuFxo
🔥 Andreas Pereira'nın adrese teslim ortasını Vinicius geri çevirmiyor! #PL pic.twitter.com/csoehJuFxo— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 12, 2023