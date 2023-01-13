ÖZET | Fulham-Chelsea: 2-1 İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Fulham'a galibiyeti getiren goller 25. ve 73. dakikada geldi. Chelsea'yi 2-1 mağlup eden Fulham, ligde üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Chelsea ise son 9 maçta sadece bir kez kazanabildi. Ayrıca Chelsea'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Felix, ilk maçında kırmızı kart gördü. Fulham-Chelsea maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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