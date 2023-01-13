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ÖZET | Fulham-Chelsea: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Fulham'a galibiyeti getiren goller 25. ve 73. dakikada geldi. Chelsea'yi 2-1 mağlup eden Fulham, ligde üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Chelsea ise son 9 maçta sadece bir kez kazanabildi. Ayrıca Chelsea'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Felix, ilk maçında kırmızı kart gördü. Fulham-Chelsea maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Fulham Chelsea: 2-1 maç özeti izle
Felix'in üzüntüsü

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Joao Felix ilk maçında kırmızı kart gördü

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Chelsea galibiyeti unuttu

  • Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Fulham-Chelsea maç özeti

Fulham-Chelsea maçının özetini izlemek için tıklayınız

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