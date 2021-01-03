Futbol Radamel Falcao'yu bıraktı: Sakatlıklar 34 yaşındaki yıldızın yakasını bırakmıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sarı kırmızılılara transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Başarılı oyuncu 2019-2020 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma ile tam 30 resmi karşılaşmayı bu sebeple kaçırdı. Galatasaraylı taraftarları transferiyle birlikte oldukça heyecanlandıran golcü futbolcu, sürekli sakatlanması sebebiyle çok büyük beklenti içerisinde olan kitleyi bile umutsuzluğa itti.

Görkemli başlangıç ve merak uyandıran sakatlıklar

Galatasaray'a transfer olduktan sonra çıktığı Kasımpaşa maçında gol atan ve sarı kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan oyuncu, aynı karşılaşmanın 89. dakikasında kenara geldi. Mücadele sonunda o gün takımın başında olan Levent Şahin, Falcao'nun yorulduğunu ve çıkmak istediğini, fiziksel olarak hazır hale geldikten sonra çok faydalı olacağını söyledi. Bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında 90 dakika oynayan Falcao, Yeni Malatya deplasmanında kadroya alındı ancak 11'de tercih edilmedi. Sarı kırmızılıların yenik duruma düştüğü maçın 90. dakikasına sahaya sürülen futbolcu sonrasında ise PSG ve Fenerbahçe maçlarında 90'ar dakika şans buldu. Kolombiyalı futbolcunun milli takım arasından sonra hazır hale gelmesi beklenirken Sivasspor ve Real Madrid maçlarına yetişememesi dikkat çekti.

Falcao, Galatasaray'a imza attığı günden bu yana hangi sakatlıkları yaşadı?

Aşil tendiniti

Uyluk sakatlığı

Adale çekmesi

Uyluk gerilmesi

Uyluk sakatlığı

Radamel Falcao'nun Galatasaray'da en çok uyluk sakatlığı yaşadığını görüyoruz. Halk arasında arka adale çekmesi olarak da bilinen bu sakatlık Kolombiyalı yıldız için tam bir kabus haline dönüşmüş durumda.

Hamstring ya da uyluk sakatlığı nedir?

Hamstring sakatlıkları, genellikle kalça bölgenizde ani ve keskin bir acı ile ortaya çıkar. Bunun yanı sıra, yırtık hissetmeniz de mümkündür. Genellikle birkaç saat içinde şişkinlik ve hassasiyet ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, bacağınızın arka kısmının tamamında, incinme ve renk değişmesi görülebileceği gibi, sakat bacağınıza ağırlık vermeniz durumunda güç ve yetenek kaybı da ortaya çıkabilmektedir.

Falcao'nun Galatasaray'daki istatistikleri

Kolombiyalı yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı. Falcao, sarı kırmızılı forma ile sakatlıkları nedeniyle tam 30 karşılaşmada forma giyemedi.

Radamel Falcao'nun #Galatasaray performansı uzun süredir tartışılıyor.



Sizce devre arası gönderilmeli mi❓ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2021

Radamel Falcao için kim ne diyor?

Falcao'nun eski takım arkadaşı Adem Büyük: "Falcao inanılmaz bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklar kolay sakatlıklar değil. Daha önce yaşadığı ve şimdi yaşadıkları var. Yaş ilerledikçe daha çok hissediyorsunuz o ağrıları. Çok kaliteli oyuncu ama futbolda şuanda her zaman güçlü olmak ve kalmak zorundasınız. Falcao da güçlü kalmak için çalışıyor ama maalesef vücudu buna izin vermiyor artık. Kalitesi inanılmaz, tartışılmaz. Antrenmandaki çalışması ve özverisi çok iyi. Herkes Falcao buraya para almaya gelmiş gibi düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan! Tanıdığım için çok mutluyum."

"Falcao inanılmaz bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklar kolay sakatlıklar değil. Daha önce yaşadığı ve şimdi yaşadıkları var. Yaş ilerledikçe daha çok hissediyorsunuz o ağrıları. Çok kaliteli oyuncu ama futbolda şuanda her zaman güçlü olmak ve kalmak zorundasınız. Falcao da güçlü kalmak için çalışıyor ama maalesef vücudu buna izin vermiyor artık. Kalitesi inanılmaz, tartışılmaz. Antrenmandaki çalışması ve özverisi çok iyi. Herkes Falcao buraya para almaya gelmiş gibi düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan! Tanıdığım için çok mutluyum." Milli Takımın eski futbolcusu Nihat Kahveci: "Falcao'nun geçmişi ondan beklentiyi sürekli kılıyor. Falcao, futbola dönmek istiyor ancak futbol Falcao'ya 'artık yeter' diyor. Futbol Falcao'yu bırakmış artık. Kimse bilerek sakatlanmak istemez. Kendine iyi bakan bir futbolcu hatta sakatlanmamak için de geciktiriyor dönüşlerini. Ancak futbol 'yeter artık' diyor."

"Falcao'nun geçmişi ondan beklentiyi sürekli kılıyor. Falcao, futbola dönmek istiyor ancak futbol Falcao'ya 'artık yeter' diyor. Futbol Falcao'yu bırakmış artık. Kimse bilerek sakatlanmak istemez. Kendine iyi bakan bir futbolcu hatta sakatlanmamak için de geciktiriyor dönüşlerini. Ancak futbol 'yeter artık' diyor." Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "Çilek böcekler vardı geçmişte bugünleri düşünmeden, Falcao'dan bundan sonra çok fazla şey beklememek lazım. İki tane oyuncunun maliyetini düşünebiliyor musunuz Galatasaray'a. Falcao ve Diagne'nin maliyeti 40 milyon Euro ve ikisinden de yararlanamıyosun. Biri kaprisli biri sakat. Falcaoya güvenilerek yola çıkılmaz."

Falcao'nun Galatasaray'a imzası sonrasında sözleşmesiyle ilgili ortaya çıkan detaylar da tepki çekmişti;

#Galatasaray'ın bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü #Falcao'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. pic.twitter.com/ak1TeXbHY2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 4, 2019

01:19 dk 05 Eylül 2019 AA Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.