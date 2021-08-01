Futbol sahalarında ender görülecek olay

Almanya Bundesliga 2'nin ikinci haftasında, futbol sahalarında çok nadir görüşecek bir olay yaşandı. Hannover 96'nın sahasında Hansa Rostock'u ağırladığı mücadelede bir pozisyon esnasında top patladı.
Hannover'den Ernst'in vuruşunda top, savunmada Rossbach'a çarptı ve patladı. Sekerek gelen topu kaleci Kolke, kontrol etti. Mücadele topun değişmesiyle birlikte kaldığı yerden devam etti.
Karşılaşmayı deplasman ekibi Hansa Rostock 40. dakikada Behrens, 46. dakikada Verhoek ve 90+3. dakikada Omladic'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Topun patladığı an;
Hannover 96 ve Hansa Rostock arasında oynanan 2. Bundesliga maçının topu, Ernst'in vuruşu ve Rossbach'ın müdahalesinin ardından patladı.pic.twitter.com/PV8HOyD7bi
Hannover 96 ve Hansa Rostock arasında oynanan 2. Bundesliga maçının topu, Ernst'in vuruşu ve Rossbach'ın müdahalesinin ardından patladı.pic.twitter.com/PV8HOyD7bi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 1, 2021