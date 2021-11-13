Futbol tarihine geçecek kırmızı: 20. saniyede atıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Polonya'nın deplasmanda Andorra ile oynadığı maçta futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından biri çıktı.
Andorra'nın santrforu Ricard Fernandez (Cucu), karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde hava topu mücadelesinde Polonyalı defans oyuncusu Kamil Glik'e attığı dirsek nedeniyle oyundan ihraç edildi. 22 yaşındaki futbolcu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir şok yaşadı.
Polonya, maçın başında 10 kişi kalan rakibini 4-1 mağlup etti.
İşte Ricard Fernandez'in maçta gördüğü kırmızı kart pozisyonu:
Nunca vi isso. Ricard Fernandez, de Andorra, conseguiu ser expulso com 21 segundos após fazer uma falta aos 12. pic.twitter.com/oNmpMGLQkk
Nunca vi isso. Ricard Fernandez, de Andorra, conseguiu ser expulso com 21 segundos após fazer uma falta aos 12. pic.twitter.com/oNmpMGLQkk— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) November 12, 2021