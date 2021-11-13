Spor Futbol tarihine geçecek kırmızı 20 saniyede atıldı
FUTBOL FUTBOL

Futbol tarihine geçecek kırmızı: 20. saniyede atıldı

Andorra forması giyen Ricard Fernandez, Polonya maçının henüz ilk dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbol tarihine geçecek kırmızı: 20. saniyede atıldı
Gördüğü kırmızı kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Polonya'nın deplasmanda Andorra ile oynadığı maçta futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından biri çıktı.

Andorra'nın santrforu Ricard Fernandez (Cucu), karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde hava topu mücadelesinde Polonyalı defans oyuncusu Kamil Glik'e attığı dirsek nedeniyle oyundan ihraç edildi. 22 yaşındaki futbolcu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir şok yaşadı.

Polonya, maçın başında 10 kişi kalan rakibini 4-1 mağlup etti.

İşte Ricard Fernandez'in maçta gördüğü kırmızı kart pozisyonu:

Goretzka'ya insanlık dışı faul: Boynunu kırıyordu
SPOR
Goretzka'ya insanlık dışı faul: Boynunu kırıyordu
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.