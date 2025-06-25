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Galatasaray 1 numarasını arıyor

Galatasaray 1 numarasını arıyor

Umut Yılmaz
04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
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Djordje Petrovic
Djordje Petrovic

Galatasaray, kalecisi Muslera’nın ayrılığının ardından oluşan boşluğu kapatmaya çalışıyor. 19 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar yeni kalecisini kadroya katmak isteyen sarı kırmızılılar, birçok isimle temas halinde. Victor Osimhen için transfer bütçesinin büyük bölümünü ayıran yönetim, kaleci takviyesi için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.


PETROVİC EL YAKIYOR

Galatasaray’ın ilk adaylarından biri Chelsea’nin Sırp kalecisi Djordje Petrovic. İngiliz ekibinin, genç file bekçisini satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı öğrenilirken, kiralama artı satın alma opsiyonu için 20 milyon avro’nun üzerinde bir beklentisi olduğu iddia edildi. Okan Buruk’un transfer listesinin üst sıralarında yer alan Ter Stegen için de kiralama formülü devreye sokuldu. İspanyol ekibi ayrılığa sıcak bakarken, Alman futbolcu Barcelona’da kalmayı planlıyor.


TEMMUZ AYI KRİTİK

Bir diğer seçenek ise İngiltere’de Southampton forması giyen Aaron Ramsdale olarak öne çıkıyor. Sarıkırmızılılar, futbolcunun ve kulübünün şartlarını araştırıyor. Yerli aday olarak Uğurcan Çakır göze çarpsa da Trabzonspor milli kaleciyi yurt içinde bir takıma satmayı düşünmüyor. Osimhen transferinin seyrine göre Temmuz'un ilk haftalarında kaleci için adım atılacak.


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