Galatasaray yeni forma sponsorunu açıkladı: Dev gelir

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı forma sponsorluğu için Pasifik Holding'le anlaşmaya vardı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasının 10 milyon dolar artı KDV bedelli olduğu belirtildi.