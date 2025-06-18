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Galatasaray yeni forma sponsorunu açıkladı: Dev gelir

Galatasaray yeni forma sponsorunu açıkladı: Dev gelir

19:4618/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, 2025-26 sezonunu kapsayan futbol A takımı forma sponsorluğu için Pasifik Holding'le anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı forma sponsorluğu için Pasifik Holding'le anlaşmaya vardı.


Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasının 10 milyon dolar artı KDV bedelli olduğu belirtildi.


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk'un katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin yarın RAMS Park'ta yapacağı duyurdu.






#Galatasaray
#Sponsorluk Anlaşması
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